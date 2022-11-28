Beyoğlu'ndaki terör saldırısı: Firari Hassan'ın kardeşi yakalandı

6 kişinin can verdiği, 81 kişinin de yaralandığı Beyoğlu'ndaki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Firari teröristin kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.

Emniyette işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi İstanbul'da emniyete getirilirken, buradaki işlemleri devam ediyor.

24 şüpheli tutuklandı, 29’u sınır dışı edildi

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.