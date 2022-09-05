Petrol
95.43
2.59%
Euro
18.1063
-0.07%
Dolar
18.2253
0.14%
Altın
1.004
0.20%
Borsa
3321
0.00%
Bitcoin
363.199
-0.02%
BTXN Coin
5.20
3.79%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Bilecik'te bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

    Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
    • 05.09.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

    Bilecik'te İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 11 EL 883 plakalı otomobil sürücüsü, Akasya Altı mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi.

    Ölen ya da yaralanan olmadı

    Meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen veya yaralan olmadı.

    Kaza nedeniyle İstasyon Mahallesi istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı aracın olay yerinden çekilmesi sonrası yol normale döndü.

    Bilecik te bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı #1

    Bilecik te bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı #2

    Bilecik te bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    KARA YOLLARI SON DURUM I 4 Eylül Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Gündem

    KARA YOLLARI SON DURUM I 4 Eylül Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İsrail’den Filistinliler için ‘aşk’ kısıtlaması
    Dünya

    İsrail’den Filistinliler için ‘aşk’ kısıtlaması

    Görüş Bildir