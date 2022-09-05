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Bilecik'te bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
- 05.09.2022 - 12:07
- Güncelleme : 05.09.2022 - 12:15
Bilecik'te İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 11 EL 883 plakalı otomobil sürücüsü, Akasya Altı mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Meydana gelen kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen veya yaralan olmadı.
Kaza nedeniyle İstasyon Mahallesi istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı aracın olay yerinden çekilmesi sonrası yol normale döndü.