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Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü Pazaryeri ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.