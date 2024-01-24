Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

AA
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Refik Acar, Demirelaltı mevkisi yakınlarında kavak ağacı keserken ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Hayatını kaybettiği tespit edilen Acar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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