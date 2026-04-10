OECD, son raporunda Türkiye'ye emeklilik yaşını artırmasını önerdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), "Büyüme ve Rekabetçiliğin Temelleri 2026" raporlarını yayımladı ve içinde Türkiye'ye de ayrı bir sayfa açtı.

Raporda, "Türkiye, en gelişmiş ekonomilerle daha hızlı ekonomik yakınlaşma potansiyeline sahip. Sabit yatırımlar konut ağırlıklı olsa da, verimliliği artırıcı varlıkların katkısı son yıllarda artmıştır." denilerek çalışma hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

OECD'nin raporuna göre, çalışma çağındaki nüfus artmaya devam ediyor ancak demografik avantajın azalması bekleniyor ve kadınların işgücüne katılım oranı düşük.

"İLERİ YAŞLARDA İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLMELİ"

Raporda öne çıkan konular şöyle sıralandı:

"Yaşlanan toplumlardaki reform gündeminin bir diğer önemli unsuru, yaşlı işçilerin iş gücü arzındaki engelleri kaldırmak ve daha uzun çalışma ömürlerini teşvik etmektir.

"EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELTİLMELİ"

OECD simülasyonları, hem erkekler hem de kadınlar için yaşam beklentisindeki öngörülen artışın üçte ikisi kadar etkin emeklilik yaşının yükseltilmesinin, 2060 yılında OECD ülkelerindeki kişi başına reel GSYİH'yi yüzde 3 oranında artıracağını göstermektedir.

Yasal emeklilik yaşlarını yaşam beklentisine bağlamak veya erken emekliliği aşamalı olarak ortadan kaldırmak için emeklilik reformları, Belçika, Almanya, Lüksemburg, Polonya ve Türkiye gibi ülkelerde öncelik olarak ortaya çıkıyor.

Bu ülkeler, yaşlı çalışanların işgücü piyasasında kalmalarının önündeki engelleri ele almaktan fayda sağlayacaktır. Sağlıkla ilgili sorunlar, erken emekliliğin önemli bir nedenidir ve yaşlı çalışanların hastalık izni alma olasılığı daha yüksektir.

Örneğin, işverenlerin iş yeri sağlığı ve refahına yönelik yatırımları için teşvikler yoluyla sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek, önemli büyüme kazanımları sağlayabilir, potansiyel olarak birçok ülkede etkin emeklilik yaşının artırılmasından elde edilen kazanımları aşabilir.

SÜREKLİ EĞİTİM

Sürekli eğitim ve öğretim de özellikle yaşlı yetişkinler arasında ortalama yeterlilikteki son düşüşler göz önüne alındığında çok önemlidir. Yaşla ilgili ayrımcılıkla mücadele etmek, özellikle yöneticilere yaş çeşitliliğine sahip ekiplerin avantajları konusunda eğitim verilmesi yoluyla, yaşlı çalışanlar arasında işe devamlılığı ve katılımı daha da destekleyebilir.

İŞ GÜCÜ PİYASASI TEŞVİKLERİ

Türkiye'nin yaşlılık aylığı, emeklilik yaşı ve ödemeler açısından nispeten cömerttir, ancak finansmanı yüksek sosyal katkı paylarına dayanmaktadır ve bu da işgücüne katılımı caydırmaktadır. İş yaratma da sıkı iş güvenliği mevzuatı nedeniyle engellenmektedir. Özellikle, sabit süreli ve geçici iş sözleşmeleri kapsamında istihdam için sınırlı olanaklar mevcuttur."

ÖNERİLER

-Emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağlayarak ve geç emeklilik için ikramiye sağlayarak çalışma ömrünü daha da uzatın.

-Emeklilik sisteminin genel olarak yeniden dengelenmesinin bir parçası olarak emeklilik katkı paylarında indirim yoluyla vergi yükünü azaltın.

-Daimi iş sözleşmelerini daha esnek hale getirin ve sabit süreli ve geçici sözleşmelerin kapsamını artırın.

-Verimliliği izlerken erken çocukluk eğitimine yönelik kamu harcamalarını artırmaya devam edin.

-Paylaşılabilir ücretli ebeveyn izni getirin ve ebeveynler arasında daha adil bir şekilde paylaşılmasını teşvik edin.

-Düşük gelirli aileleri hedef alarak çocuklar için doğrudan nakit yardımlarını artırın.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ VE UYGUNLUĞUNU ARTIRMAYA DEVAM EDİN

"Becerilerin geliştirilmesi ve yeteneklerin tahsis edilmesi, Türkiye'nin rekabet gücünü düşük maliyetli iş gücüne dayanan sektörlerden yüksek katma değerli sektörlere kaydırmaya yardımcı olabilir ve böylece verimliliği artırabilir.

Lise ve üniversite mezunlarının sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır ancak nispeten düşük kalmaktadır. Beceriler, işverenlerin aradığı becerilerle daha güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilir. Özellikle, düşük BİT becerilerine sahip yetişkinlerin oranı oldukça yüksektir."

ÖNERİLER

-Yükseköğretim kurumlarının ders içeriklerini işgücü piyasası ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeleri için teşvikleri daha da artırın.

-Uzaktan eğitim ve modüler ve/veya kredi tabanlı formatlar da dahil olmak üzere yüksek kaliteli yetişkin eğitim programlarını genişletin.

-Bireylerin eğitim amaçlı olarak çalıştıkları her yıl belirli bir süreyi biriktirmelerine olanak tanıyan kişisel hesap sistemleri oluşturmayı düşünün.