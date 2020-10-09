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    Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 12:52
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    Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    6 ADRESE BASKIN

    8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi.

    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Bingöl de 213 kilo esrar ele geçirildi #1

    Bingöl de 213 kilo esrar ele geçirildi #2

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