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- Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi
Jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 09.10.2020 - 12:52
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı.
6 ADRESE BASKIN
8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.