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Bingöl'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Bingöl'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı Karlıova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpğıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.