Bingöl'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

İHA
Bingöl'ün Karlıova-Erzurum Karayolu Çatak bölgesinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl ve Karlıova Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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