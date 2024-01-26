Bingöl'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
İHA

Bingöl'ün Karlıova-Erzurum Karayolu Çatak bölgesinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl ve Karlıova Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)