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    Bingöl'de kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan esnaf

    Aracından inip, dükkanına doğru ilerleyen esnaf çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 10:34
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    Bingöl'de kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan esnaf

    Bingöl’ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze haline aracıyla hale gelen ismi öğrenilemeyen kişi, iş yerine doğru yürümeye başladı.

    KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

    Dükkana adım attığında ise çatıda biriken kar kütlesi, zemine düştü.

    SANİYELERLE KURTULDU

    Esnaf, kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Bingöl de kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan esnaf #1

    Bingöl de kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan esnaf #2


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