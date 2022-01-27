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- Bingöl'de kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan esnaf
Bingöl'de kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan esnaf
Aracından inip, dükkanına doğru ilerleyen esnaf çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.
- DHA
- 27.01.2022 - 10:34
Bingöl’ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze haline aracıyla hale gelen ismi öğrenilemeyen kişi, iş yerine doğru yürümeye başladı.
KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ
Dükkana adım attığında ise çatıda biriken kar kütlesi, zemine düştü.
SANİYELERLE KURTULDU
Esnaf, kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.