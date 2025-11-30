Bir hava kompresörlü işkence haberi de Bolu'dan geldi: "Şaka" savunması yetmedi

- Bolu'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde iki işçi arasında yapılan "şaka", işçilerden birinin ağır yaralanmasına neden oldu.
- Kompresörle makatından hava basılan işçi hastaneye kaldırıldı ve ameliyatla tedavi edildi.
- Olayı gerçekleştiren işçi tutuklandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde yaklaşık 5 gün önce bir enerji santralinde benzer bir hadise meydana geldi.
İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı. Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.