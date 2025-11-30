Bir hava kompresörlü işkence haberi de Bolu'dan geldi: "Şaka" savunması yetmedi Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan iki işçi arasında yapılan “şaka”, ağır yaralanmayla sonuçlandı. Mesai arkadaşı tarafından kompresörle makatına hava basılan işçi hastanelik olurken, olayı gerçekleştiren kişi tutuklandı.