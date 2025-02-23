Bitlis'te çatılardaki buz sarkıtları tehlike saçıyor

DHA

Bitlis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Özellikle Tatvan’da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı sonrasında çatılarda biriken kar ve dev buz kütleleri, vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı.

"HER YER DONMUŞ"

Bazı yerlerde çatılardaki buz sarkıtlarının 2 metreye yaklaştığını ifade eden Metin Güngör isimli vatandaş, "Yoğun kar yağışı nedeniyle her yer donmuş. Camlar bile buz tutmuş" dedi.

Öte yandan yetkililer ise çatılardan düşebilecek kar ve buz parçalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.