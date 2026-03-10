MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar istiyor.

Bunun için çalışmalarını sürdüren Türkiye, her türlü tedbiri de almış durumda.

Dün gelen bir son dakika gelişmesi de dikkati çekmiş ve tedbirlerin alındığı yeniden hatırlatmıştı.

BALİSTİK FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk hava sahasına giren balistik füzenin Doğu Akdeniz'de NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından da bugün sıcak bir son dakika daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şöyle denildi;

"ÜLKEMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

"PATRİOT SİSTEMİ MALATYA'DA KONUŞLANDIRILDI"

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır.

Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.

"TÜRKİYE BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN GAYRET GÖSTERECEK"

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."