İranlı kadın futbolculara Avustralya’dan iltica hakkı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bu çatışmalar sırasında dini lider Ali Hamaney ve birçok üst düzey yetkili de öldürüldü.

Geçtiğimiz günlerde de İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan beş oyuncu, maç öncesinde milli marşı okumayı protesto etmişti.

Yaşanan gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası için ülkede bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı’nın 5 oyuncusuna Avustralya hükümeti tarafından iltica hakkı tanındığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede İranlı futbolcuların güvenliği konusunun ele alındığını belirtti.

5 KADIN SPORCUYA İLTİCA HAKKI VERİLDİ

Trump, bazı oyuncuların Avustralya’da kalabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade ederek, 5 sporcuya iltica hakkı tanındığını ve gerekli vizelerin verildiğini bildirdi. Trump, ayrıca bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran’a dönmeyi tercih ettiğini aktardı.

İNSANİ VİZE VERİLDİ, SPORCULAR GÜVENDE

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Milli Kadın Futbol Takımı’ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, sporcuların Avustralya’da güvende olduğunu ifade etti.

YETKİLİLERDEN KORUMA TALEBİ

Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası’na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve bu durum İran’da tepkiyle karşılanmıştı. Daha sonraki maçlarda milli marşı okuyan futbolcular, son karşılaşmanın ardından güvenlik endişelerini dile getirerek yetkililerden koruma talep etmişti.

Bu gelişmelerin ardından 5 oyuncunun, kafileden ayrılarak iltica talebinde bulunduğu ve polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

TRUMP, İLTİCA ÇAĞRISINDA BULUNDU

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, İranlı futbolcuların ülkelerine geri gönderilmesinin ciddi bir insani risk oluşturacağını belirterek, Avustralya’ya iltica çağrısında bulunmuş, aksi halde ABD’nin sporcuları kabul edebileceğini ifade etmişti.

Trump, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Az önce Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İran Kadın Milli Futbol Takımı hakkında konuştum. Konuyla ilgileniyor! Beş oyuncunun durumu zaten halledildi, geri kalanlar da yolda. Ancak bazıları, geri dönmedikleri takdirde ailelerinin güvenliğinden endişe duydukları ve aile üyelerine yönelik tehditler nedeniyle geri dönmek zorunda olduklarını düşünüyorlar. Her halükarda, Başbakan bu oldukça hassas durumla başa çıkmak için çok iyi bir iş çıkarıyor.