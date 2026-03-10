Canlı akış: "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sürüyor

Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında da 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş’in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun’un 251 yıla ve Adem Soytekin’in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşmanın ikinci oturumu, bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması öngörülüyor.

MAHKEMEDEN CANLI: BARO SUSMAYACAK

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, mahkemede gelişmeleri takip ediyor ve canlı canlı da bildiriyor.

Muhabirimiz Rojda'nın aktardıklarına göre duruşmada yaşananlar şöyle;

Tutuksuz sanıklar salonda, tutuklu isimler de salona getirildi.

Heyetin de gelmesiyle yargılamanın başlaması bekleniyor.

Mehmet Pehlivan salona geldi, Pehlivan’ı bütün avukatlar ayakta alkışladı.

Avukatlar, “Baro susmadı susmayacak” diye slogan attı.

ELİNDE KİTAPLA GELDİ

Ekrem İmamoğlu salona giriş yaptı.

Ekrem İmamoğlu, “Millete Emanet” kitabı ile ilk gün olduğu gibi yine izleyicileri selamladı.

YİNE GERGİNLİK ÇIKTI

Duruşma öncesi Ekrem İmamoğlu ile jandarma arasında kriz çıktı.

Jandarma, İmamoğlu’nun önüne dünkü gibi kürsüye gitmemesi için sandalye koydu.

İmamoğlu da sandalyeli uygulamaya tepki gösterdi ve “Ağzımı bantla mı kapatacaksınız, kimin önünü kesiyorsunuz? Hakim gelecek, neden koyduğunu söyleyecek. Ayaktayım. Oturmuyorum.” dedi.

Mahkeme Başkanı, "Ekrem Bey bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Bu kürsüye söz hakkı verdiğimiz kişi gelecek." dedi.

Ekrem İmamoğlu ise “Böyle bir uygulama yok. Türk milletini temsil ediyorsunuz." derken Mahkeme Başkanı, "Ekrem bey yerinize geçin." dedi.

"EKREM BEY DURUŞMANIN BİR DÜZENİ VAR"

Ekrem İmamoğlu: Akşam kimden talimat geldi?

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey duruşmanın düzeni var. Yerinize lütfen oturun. Söz hakkı vermediğim halde dün kürsüye gelip, savcı beye parmak sallayarak… Sizin isteğinize göre söz hakkı vermiyoruz.

Avukatlar talep istedi.

Mahkeme Başkanı: Duruşmanın düzenini mahkeme başkanı belirler. Ben böyle bir düzen belirledim.

Ekrem İmamoğlu: Hakim bey yaptığınız yüz karasıdır.

Mahkeme Başkanı: O sizin takdiriniz.

"BİZ KİMSEDEN TALİMAT ALMAYIZ"

Ekrem İmamoğlu: Kimden talimat aldınız?

Mahkeme Başkanı: Biz kimseden talimat almıyoruz.

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey gereksiz polemiğe girmeyelim. Duruşma bu şekilde yürümez. Sizin yüzünüzden dünden beri yargılamaya başlayamıyoruz.

Ekrem İmamoğlu: Bu askeri koridora koyduğunuz zaman olmaz.

Mahkeme Başkanı: Dün söz hakkı vermediğimiz halde ısrarla kürsüye geldiniz.

Mahkeme Başkanı: Asker arkadaşlar oturalım, aradaki sandalyeyi kaldıralım.

SANDALYE KALDIRILDI

İmamoğlu, görevli jandarmanın oturmasını kabul etmedi. Tartışma büyüdü. Sandalye kaldırılınca duruşma başladı.

Mahkeme Başkanı kimlik tespiti gerçekleştiriyor.

Mahkeme Başkanı iddianameyi okuyor.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 107 ismin tutuklu olduğu, 407 sanıklı İBB iddianamesinin özeti okunmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

İddianamenin özetini okumak 30 dakika sürdü.

Ekrem İmamoğlu kürsüye yürüdü.

İmamoğlu konuşurken alkışlandı.

Mahkeme başkanı alkış konusunda uyardı.

Ekrem İmamoğlu seyircilere: “Beni zor durumda bırakıyorsunuz lütfen yapmayın.”

“Sizin de anneniz babanız var, sayfa sayfa her arkadaşım adına kirli haberler yapan o alçak kurumlara cevap vermek durumundayız”

Ekrem imamoğlu: Başsavcı görünümlü siyasetçi buna kalktı, “asrın yolsuzluğu” dedi.

Böyle arsızlık olur mu? Böyle bir asrın aymazlığı olur mu?

Mahkeme Başkanı: Evet talebi alalım

Ekrem İmamoğlu konuşuyor;

Bu mahkeme nedir biliyor musunuz kişinin en fazla kendini güvende hissedeceği yerdir.

Ben jandarma alay komutanlığı yanında çocukluğumda onların arkasından koşarak büyüdüm

Askerin kıymetin bilirim

Bizi niye karşı karşıya getiriyorsunuz.

Burada hayatını devlete vermiş kamu görevlileri var.

Mahkeme Başkanı uyarıyor: Talebin var mı?

Duruşmaya ara verildi.

Saat 13.30’a kadar ara verildi

HAFTANIN 4 GÜNÜ DURUŞMA YAPILACAK

Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.