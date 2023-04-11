Bitlis'te görme engelli hafızın mukabele sevdası: Görenlerin takdirini kazanıyor Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki doğuştan görme engelli hafız Şükrü Canpolat’ın mukabele sevdası görenleri duygulandırıyor.

İHA

Peygamber Efendimizin, Cebrail Aleyhisselam ile Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuması olarak bilinen mukabele, bütün camilerde yapılarak bu sünnet devam ettiriliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Fazilet Cami'nde ise mukabeleleri görme engelli 23 yaşındaki hafız Şükrü Canpolat okuyor, mukabeleye gelenler ise takip ederek iştirak ediyor.

Hafızlığı çocukluğuna dayanan görme engelli hafız Şükrü Canpolat, Kur'an okumanın ve mukabelenin kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

"Yaklaşık 10 seneyi aşkındır Ramazan ayında mukabele okuyorum"

İnsanların ilgi ve alakalarının yoğun olduğunu söyleyen Şükrü Canpolat, “Hafızlığa 2010’un ortalarına doğru başladım ve 2011’in sonlarına doğru hafızlığımı tamamladım. 2013 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Doğu Anadolu Bölge şampiyonluğunu kazandım. 2019’da TRT'deki Kur’an yarışmasında 2’nci oldum. Hafızlık bittikten sonra mukabeleye başlamıştım. Yaklaşık 10 seneyi aşkındır Ramazan ayında mukabele okuyorum. Mukabele geleneği Peygamber Efendimizden bu zamana kadar devam eden ve devam ettirilen bir gelenek bir usuldür. Biz de bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların tepkileri olumlu ve bir hayli yoğun ilgi oluyor mukabelelere.” dedi.

"Bu şekilde görmeyip de tecvit kurallarını yerine getirerek bu şekilde hatasız okuması bizleri gururlandırıyor"

Sesinden huzur bulduklarını ifade eden Fazilet Camii İmamı Hasan Ercik ise “Şükrü kardeşimiz her sene Ramazan ayında bizleri kırmayıp mukabelelere geliyor. Kendi sesinden, kendi kıraatından diğer hafız kardeşlerimiz ve cemaatimiz dinledikçe gerçekten huzur duyuyor ve kendisini de seviyorlar ve bu şekilde istifade ediyorlar. Bu şekilde görmeyip de hafız kalemlik olarak Kur'an'ın hepsini ezberlemesi ve hatasız okuması, tecvit kurallarını yerine getirerek bu şekilde hatasız okuması bizleri gururlandırıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i hatasız bir şekilde ezberlemiş olmasını hayretlikle dinlediğini söyleyen Necati Şiringül, “Şükrü'nün bu asırda insanların bırak camide namaz kılmayı, caminin etrafından dahi geçmeyi istemedikleri bir dönemde görme engelli olmasına rağmen daha üstün bir vazife yerine getirerek Kur'an-ı Kerim'i hatasız bir şekilde ezberlemiş olması çok önemlidir.” diye konuştu.