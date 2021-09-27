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- Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı
Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı
Malzeme taşıyan bir kamyonet, Bitlis-Tatvan kara yolunda bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, 7 kişi yaralandı.
- DHA
- 27.09.2021 - 08:45
Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde malzeme taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamyonet, karşı yönden gelen otomobil ile 26 Eylül günü akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Her iki araçta, toplamda 7 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araçlardan çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.