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    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

    Malzeme taşıyan bir kamyonet, Bitlis-Tatvan kara yolunda bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 08:45
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    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

    Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde malzeme taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamyonet, karşı yönden gelen otomobil ile 26 Eylül günü akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Her iki araçta, toplamda 7 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araçlardan çıkarıldı.

    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı #2

    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı #3

    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı #4

    Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı #5

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