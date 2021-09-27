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Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

Bitlis’te, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çapıştı: 7 yaralı

Malzeme taşıyan bir kamyonet, Bitlis-Tatvan kara yolunda bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, 7 kişi yaralandı.