Bitlis'te koruma altındaki gölde kaçak ava ceza yazıldı

Koruma altındaki Nazik Gölü'nde 425 kilo kaçak balık avlayan 1 kişiye, 1.854 TL idari ceza kesildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan koruma altındaki Nazik Gölü’nde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Dilburnu-Nazik yolu üzerinde bir kamyonet durduruldu.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kamyonetteki aramalarda 425 kilo kaçak inci kefali ele geçirildi. 425 kilo balık, Ahlat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi, yasak avlanma yapan 1 kişiye ise 1.854 lira idari yaptırım cezası uygulandı.









