Bitlis’te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton kömür çalındı: Tutuklandılar Bitlis'te, Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton 200 kilogram kömürü çalarak sattıkları belirlenen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bitlis'te bu kadar da olmaz dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 46 ton 200 kilo kömür çalındı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığına ait kömürleri çalanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Şırnak'ta belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakanlığa ait kömürleri çaldılar: 4 kişi tutuklandı

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucunda, üzerinde 'para ile satılamaz' ibaresi bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 kişiye ve kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 kişiye yönelik ilimiz Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştır. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Üzerinde 'para ile satılmaz' ibaresi bulunuyordu

Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan ve üzerinde "para ile satılamaz" ibaresi bulunan 46 ton 200 kilogram kömürün ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonda yakalanan diğer 43 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)