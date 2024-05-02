Genç kızlar kaçırmasın! 5 Mayıs gecesi mutlaka yapın: Elma kabuğu ritüeli Hıdırellez ile gündeme gelen ritüeller arasında genç kızlar için popüler olan "elma kabuğu" merak konusu oldu. Elma almayı unutmayın, ritüeli tamamlayın...

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Adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın isimlerinin birleşmesinden alan Hıdırellez, insanların dileklerinin kabul olacağına inanılan ritüelleriyle biliniyor.

Dileklerini yazan ya da çizen vatandaşlar dilek kağıtlarını gül ağacına 5 mayıs akşamı asıyor, o anları sosyal medyadan paylaşıyor.

2024 Hıdırellezinde ilginç bir ritüel daha gündeme geldi.

Genç kızlar için "elma kabuğu" ritüeli merak konusu oldu.

İşte o gece es geçmemeniz gereken detay...

Elma kabuğu soyun

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır ve baharın gelişini, bereketi ve yeni başlangıçları simgeler. Hıdırellez'de birçok geleneksel uygulama ve ritüel bulunur, elma kabuğu ritüeli de bunlardan biridir.

Elma kabuğu ritüeli, evlenmek isteyen genç kızların gelecekteki eşlerini öğrenmek için yapılan bir uygulamadır.

Genellikle Hıdırellez gecesi veya sabahı yapılır.

Ritüel için genç kız, bir elmayı kabuğuyla bir parça halinde soyar ve kabuğu bir bardak suya bırakır. Ardından, elma kabuğunun suyun üzerinde yüzdüğüne dikkat edilir.

Eğer elma kabuğu suyun üzerinde kalıyorsa, genç kızın evlenme şansı olduğuna inanılır ve evleneceği kişinin yakın zamanda çıkacağı düşünülür. Ancak, eğer elma kabuğu suyun altına dalarsa, evlilik konusunda bir gecikme olabileceğine veya belki de beklenmedik bir şekilde evlenme şansının olmadığına inanılır.