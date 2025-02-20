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İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde, vatandaşların haber vermesi üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonrasında da Çanakdüzü köyünde şap hastalığına rastlandı.

Bunun üzerine hemen önlemler alındı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şap hastalığına rastlanması üzerine, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bölgedeki hayvan hareketliliği durduruldu ve 13 köyde aşılama seferberliği başlatıldı. Köy, karantina altına alındı.

BÖLGEDE KONTROL VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, 4 gün içinde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana aşı uygulandığı, karantina bölgesinde kontrol ve aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Üreticilere tedbirlere uymaları ve şüpheli vakaları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.