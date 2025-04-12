Bitlis'te temel kazısı sırasında doğalgaz borusu delindi

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Selçuklu Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir apartmanın temel kazısı sırasında, iş makinesi yerin birkaç metre altındaki doğalgaz boru hattına zarar verdi. Borudan gaz sızıntısının başlamasıyla, çevredeki vatandaşlar büyük bir korku ve tedirginlikle bölgeden uzaklaştı.

SIZINTI KONTROLA ALTINA ALINDI

Olay yerine hızla itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi. Güvenlik amacıyla çevre emniyet şeridiyle kapatıldı ve vatandaşların bölgeye yaklaşması engellendi. Ekipler, gaz akışını keserek sızıntıyı kontrol altına almayı başardı.