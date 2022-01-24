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Bodrum’da 17 yaşındaki Gamze ölü bulundu

Bodrum’da 17 yaşındaki Gamze ölü bulundu

Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın herhangi bir hastalığının bulunmadığı, vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı, sadece boynunda kızarıklık olduğu bildirildi.