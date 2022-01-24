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    Bodrum’da 17 yaşındaki Gamze ölü bulundu

    Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın herhangi bir hastalığının bulunmadığı, vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı, sadece boynunda kızarıklık olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:12
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    Bodrum’da 17 yaşındaki Gamze ölü bulundu

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

    Annenin yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Yapılan incelemede, genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    BOYNUNDA KIZARIKLIKLAR GÖRÜLDÜ

    Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı, sadece boynunda kızarıklık olduğu bildirildi.

    Gamze’nin cesedi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bodrum’da 17 yaşındaki Gamze ölü bulundu #1


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