Bodrum'da polisin şehit edilmesi soruşturmasında 12 tutuklama

26 yaşındaki polis memurunun şehit olduğu çatışmada, gözaltına alınan 3'ü kadın 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bunlardan 12’si tutuklandı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletler ile şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı.

Otomobilin içesinden silahlar ile ateş açılması sonucu Bodrum KOM Grup Amirliği'nde görevli 2 polis memuru yaralandı.

6 YILLIK POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan Ercan Yangöz (26) özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu.

Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

KATİLİ TESPİT EDİLDİ

4 şüpheli olay yerinde, otomobille kaçan 2 kişi de Aydın'ın Söke İlçesi Muradiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.

Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi ise, düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Buldan ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangöz'ü şehit edenin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlının, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi.

Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük mahallesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

3 KADIN 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 13 kişiyi daha gözaltına aldı.

Muğla Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 19 şüpheli, Bodrum adliyesine sevk edildi. Polislerin bu sırada yakalarına, şehit polis Yangöz'ün vesikalık fotoğrafını asmaları dikkati çekti.

HASMI SANDI

Polis, Yangöz'ü şehit eden Özturan'a çelik yelek giydirildiği görülürken, zanlının polisteki sözlü ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söylediği öğrenildi.

12 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın da aralarında olduğu 12 zanlı tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.