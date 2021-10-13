Boğaz'da tekne turu kanlı bitti: 3 yaralı

Tekneyle Boğaz turu yapan 3 kişilik arkadaş grubu, ücreti çok bulunca tekne sahibi ve çalışanlarını darbedip, silahla yaraladı. Saldırganlar polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek sahilinde, aralarında sosyal medya ünlüsü DJ Baran Taşkut olarak bilinen Yusuf Taşkut’un da bulunduğu bir grup, Boğaz'da tekne turu yapmak istedi.

Turun ardından iskeleye yanaşan tekne sahibi, ‘bir saatlik Boğaz turunun 250 lira olduğunu’ söyledi.

FİYATI FAZLA BULUP SALDIRDILAR: 3 YARALI

Boğaz turunun ücretini çok bulan grup, tekne sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaş grubu, tekne sahibi ve iki çalışanı darbedip silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş polisi, teknedeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrası Oğuzhan A., Yusuf Taşkut ve silahı kullanan Ömer T.’yi silahıyla gözaltına aldı.

1'İ TUTUKLANDI

Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Ömer T. tutuklanırken, Oğuzhan A. ile Yusuf Taşkut adli kontrolle serbest bırakıldı.

Boğaz'da tekne turunun ücretini çok bulunca 3 kişiyi yaralayıp kaçtılar