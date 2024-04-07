Bolu Dağı Tüneli geçişinde bayram yolculuğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yoğunluğu sürüyor.

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İHA

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından vatandaşların memlekete gidişleri sürüyor.

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bayram Tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu geçişinde, Yeniçağa rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Otoyolda meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle de trafik akışı bazen durma noktasına kadar geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)