Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, gece saatlerinde hafif şekilde kar etkili oldu.

Kar yağışının ardından yeşil alanlar karla kaplandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bölgede sabah saatlerinde de sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu güzergahta sürücüler, araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.