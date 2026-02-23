İstanbul'da savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananlar ortaya çıktı

İstanbul'da adliyede silahlı saldırı...

13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Adliyede görev yapan hakim, ölümden döndü.

Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a odada oturdukları sırada ateş etti.

KASIK BÖLGESİNDEN YARALANDI

Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

HÜKÜMLÜ ENGELLEDİ

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

SAVCI TUTUKLANDI

Kahraman hastaneye kaldırılırken savcı Kılıçaslan ise tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.