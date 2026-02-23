Sette kaza! Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk’ün parmağı az kalsın kopuyordu

Ekranların sevilen dizilerinden Teşkilat'ın setinden gelen haber, hayranlarını endişelendirdi. Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk, aksiyon sahnesi çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yüksek tempolu bir sahnenin çekimleri sırasında yaşanan olayda, Soytürk’ün baş parmağının ağır darbe aldığı ve ciddi şekilde hasar gördüğü öğrenildi. Set ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı, ardından genç oyuncunun hızla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

TABURCU OLDU

Soytürk’e gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Rabia Soytürk, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildi.

Evinde istirahat eden ve sağlık durumu stabil olan oyuncunun, setlere ne zaman döneceği belli değil.