İran'da silahlı 5 Kürt örgütü ittifak kararı aldı: Amaç rejimi devirmek

İran'da işler karışıyor...

ABD ile yaşanan sorunlar nedeniyle ülkede ciddi bir belirsizlik yaşanırken hükümet aleyhine protestolar da devam ediyor.

Ülkede ulusal para birimi riyalin değer kaybetmesiyle 28 Aralık 2025'te baş gösteren gösteriler nedeniyle çok sayıda İranlı yaşamını yitirdi.

SİLAHLI KÜRT ÖRGÜTLERİNDEN İTTİFAK

Ülkede yaşanan gerilim günden güne artarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran’da faaliyet gösteren silahlı 5 Kürt örgütü, ittifak kararı aldı.

HANGİ ÖRGÜTLER YER ALIYOR

Kurulan yeni ittifakta yer alan örgütler arasında İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü’nden (Sazman-ı Xebat)ı yer alıyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Her örgütten bir yetkilin katılımı ile ittifaka ilişkin bir tören düzenlendi.

Törende anlaşmaya imza atılırken basın açıklaması da yapıldı.

"AMACIMIZ REJİMİN DEVRİLMESİ İÇİN MÜCADELE ETMEKTİR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ana hedefimiz İran İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesi için mücadele etmektir. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkının gerçekleştirilmesi ve Rojhilatê Kürdistan’da Kürtlerin ulusal siyasi iradesine dayalı ulusal ve demokratik bir yapının kurulmasıdır.



Bu aşamada İran’daki tüm ulusların İslam Cumhuriyeti’ne karşı çabalarını ve protestolarını destekleyeceğiz. Demokratik ve kapsamlı bir dönüşümün kurulması korunsa da, diğer taraflarla herhangi bir iş birliği ve ittifakın temeli, ulusların ulusal haklarının tanınması, demokrasinin kabul edilmesi ve her türlü diktatörlüğün reddedilmesi olacaktır.