Bolu'da arka koltuğunda motosiklet taşınan otomobil trafiği tehlikeye attı D-100 kara yolunda arka koltuğuna koyulan motosikletle kapısı açık olarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Bolu'da tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti.

Araba sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı.

Kapısı açık halde ilerledi

D-100 kara yolunda İstanbul yönünden Bolu istikametine doğru kapısı açık halde ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Kameralara yansıdı

Otomobilin arka koltuğuna koydukları motosiklet sebebiyle sağ kapısı açık ve motosikletin ön tekerleği de dışarıda kalmış şekilde ilerlediğini gören başka bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafiği tehlikeye soktu

Görüntülerde, otomobilin kapısı açık olarak sollama yapıp, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokup ilerlediği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)