Bolu'da arka koltuğunda motosiklet taşınan otomobil trafiği tehlikeye attı

DHA
Bolu'da tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti.
Araba sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı.
Kapısı açık halde ilerledi
D-100 kara yolunda İstanbul yönünden Bolu istikametine doğru kapısı açık halde ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkatini çekti.
Kameralara yansıdı
Otomobilin arka koltuğuna koydukları motosiklet sebebiyle sağ kapısı açık ve motosikletin ön tekerleği de dışarıda kalmış şekilde ilerlediğini gören başka bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafiği tehlikeye soktu
Görüntülerde, otomobilin kapısı açık olarak sollama yapıp, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokup ilerlediği anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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