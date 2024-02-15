Bolu'da bariyerlere çarpan tırın şoförü yara almadan kurtuldu Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde demir malzeme yüklü tırın bariyerlere çarptığı kazada ön ve arka dingilleri koparken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

İHA

Bolu geçişi Yukarı Soku mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 RD 0570 plakalı tır, İstanbul istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybetti ve kontrolden çıktı.

Demir malzeme yüklü olan tır, bariyerlere çarparak ön ve arka dingillerini kaybetti.

Tır şoförü yara almadan kurtuldu

Kaza sonrasında emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü, hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekipleri, araç yangını riskine karşı tırın akü bağlantısını kontrol altına aldılar. Tır ve dorsesi yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)