Bolu'da başıboş köpeklerin kavgası tedirgin etti Kentte araç geçişine kapalı olan caddede, 7 sokak köpeği birbirlerine saldırdı.

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İHA

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri caddeleri işgal etmiş durumda...

Buna örnek olarak Bolu'da bir olay meydana geldi...

Gece saatlerinde araç geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nin ortasında 7 sokak köpeği birbirine saldırdı.

Havlayarak birbirlerine saldıran köpekleri gören vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken, bazılar ise hızla uzaklaşmaya başladı.

O anlar kameraya yansıdı

Köpekler bir müddet caddede dalaştıktan sonra ara sokaklarda gözden kayboldu. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)