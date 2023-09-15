Bolu'da bir genç derede mahsur kaldı: Arkadaşı kahkahalarla izledi Bolu'da arkadaşının dereye düşen gözlüğünü almak için dereye inen ve mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Gencin arkadaşı ise itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında kahkaha attı.

DHA Bolu merkez Borazanlar Mahallesi'nde M.S.K., arkadaşının düşen gözlüğünü almak için dereye indi. Az miktarda suyun bulunduğu derede gözlüğü bulan M.S.K., yaklaşık üç metre yükseklikteki derenin duvarından yukarıya çıkamayınca mahsur kaldı. İtfaiyeyi arayan gençler dereden çıkabilmek için yardım istedi. Kahkahalarla izledi Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdiven yardımıyla derede mahsur kalan genci kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında derede mahsur gencin arkadaşı kahkaha attı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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