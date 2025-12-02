Bolu'da Heimlich manevrası ile hayata tutunan yaşlı adamdan acı haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu'da 5 Ekim'de Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen 'Hacet Bayramı' etkinliğinde, üzücü bir olay meydana geldi.

Etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken nefes borusuna et parçası kaçan Sami Ayvaz, fenalaşarak yere yığıldı.

KALP MASAJI YAPILDI

Bu sırada davetliler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Et parçası çıkarılan ve kalbi duran Ayvaz'a, bu kez kalp masajı yapıldı.

Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Ayvaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 2 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayvaz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.