İran'ın, Tel Aviv'i vuran füzelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Orta Doğu'da 28 Şubat'a başlayan savaş devam ediyor.

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırı yanıtsız kalmazken savaştan bölge ülkeleri de etkilendi.

Bölgedeki ABD üslerini hedef alan İran, İsrail'e de çok sayıda saldırı düzenledi.

GÖRENLER İLK BAKIŞTA YAPAY ZEKA SANDI

İran tarafından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yapılan saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, şehir merkezine birden fazla sayıda füzenin isabet ettiği görüldü.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Füzelerin isabet ettiği bölgeden dumanlar yükselirken çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Söz konusu görüntüleri, bir İsrailli cep telefonu kamerası ile balkonundan kaydetti.

DEMİR KUBBE FÜZELERİ ETKİSİZ HALE GETİREMEDİ

İran'ın misillemeleri sonrası peş peşe İsrail'e gönderilen füzeler, Tel Aviv'de büyük bir hasara neden oldu.

İRAN İSMİ DUYURDU: HAYBER'İN FETHİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme saldırılara başladıklarını açıklamıştı.

İran, söz konusu operasyonu ise "Hayber'in Fethi" ismi ile duyurmuştu.

İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times'ta yayımlanan analizde, İran füzelerinin menziline dair uyarılar yapılmıştı.

Haberde, İran'ın orta menzilli balistik füzelerinin 1.200 milden (yaklaşık 1.930 kilometre) fazla yol kat etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanmıştı.