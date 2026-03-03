İstanbul'da Fatma öğretmeni bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı.

Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

44 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne götürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KATİL ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda bir öğrencinin iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan üç kişinin hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, şüpheli öğrencinin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatmanur Çelik, bugün düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Düzenlenen törene Çelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatmanur Öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.