Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Tereddüt susar, kararlılık konuşur

Orta Doğu yangın yerine döndü...

Yıllardır Türkiye'nin çevresinde birçok çatışma ve savaş patlak verdi, yönetimler değişti, isimler değişti lakin değişmeyen tek şey Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz iradesi oldu.

Yaşanan gerilimlerin Türkiye sınırlarına uzama riski hiçbir zaman akıllarda bir gerginliğe neden olmadı, işte bu rahatlığın bilinçaltlarımıza yerleşmiş olmasının en temel nedeni, tarihi milattan önce 209 yılına kadar uzanan Mehmetçik'e dayanıyor.

PAYLAŞIMDAKİ FOTOĞRAF DA YORUM DA BEĞENİ TOPLADI

Dünya üzerindeki birçok ordunun eline su dahi dökemeyeceği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda tam teçhizatlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı karar unsurlarının yer aldığı bir görüntü ve buna iliştirilmiş bir not "Biz varsak tereddüt susar, kararlılık konuşur!" günün fotoğrafı olarak paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürece Türk vatandaşları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Hazır, daima hazır şiarıyla hudut ve ötesinde canı pahasına görev yapan Mehmetçik, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki en etkili caydırıcı gücü konumunda.