Bolu'da karısını ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı Bolu'da tartıştığı karısı ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Bolu merkez Sağlık Mahallesi'nde bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin (36) evde eşiyle tartıştı.

Evde bulunan bıçakla Serkan Zengin, eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (65) bıçakladı.

Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi can verdi

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2 kişinin ölümüne neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)