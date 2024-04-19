Bolu'da karısını ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

İHA
Bolu merkez Sağlık Mahallesi'nde bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin (36) evde eşiyle tartıştı.
Evde bulunan bıçakla Serkan Zengin, eşi Meltem Zengin (35) ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (65) bıçakladı.
Karısı ve kayınpederini bıçaklayan Zengin olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi can verdi
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti.
Bıçaklı tartışmada ağır yaralanan Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
2 kişinin ölümüne neden olan damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış