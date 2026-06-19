Giorgia Meloni'nin kızı, G7 Zirvesi’nde kameralardan saklandı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 15-17 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen 52. G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye geldi.

Zirve; küresel ekonomi, ticaret, güvenlik, tedarik zincirleri ve uluslararası barış gibi konuları ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney ve diğer liderler de yer aldı.

ANNESİNİN ARKASINA SAKLANDI

Meloni, 2023'teki ayrılığından beri kızı Ginevra'yı tek başına yetiştiren bir anne olarak biliniyor.

Bu ziyaret sırasında Ginevra, annesinin arkasına saklanarak kameralardan kaçınmaya çalıştı.

Kameraların yoğun ilgisi karşısında annesinin arkasına saklanmaya çalışan küçük kız, izleyenlerin dikkatini çekti.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zirve alanına giriş sırasında kaydedilen görüntülerde, Meloni'nin kızının objektiflerden uzak durmaya çalıştığı ve annesinin yanında kendini daha rahat hissettiği görüldü.

Doğal ve samimi anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Birçok kullanıcı, küçük kızın kameralardan çekinmesini sevimli bulurken, görüntüler zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.