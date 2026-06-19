Öğrenci affı çıkacak mı? 2026 TBMM "öğrenci affı" kararı...
Binlerce gence üniversite kapılarını yeniden açacak büyük öğrenci affı düzenlemesinde son gelişmeler merak konusu. Affın gelip gelmeyeceği araştırılırken gözler TBMM'de. Peki; öğrenci affı çıkacak mı? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişinin gözü, yeniden gündeme gelen öğrenci affı düzenlemesine çevrildi.
Daha önce farklı dönemlerde hayata geçirilen af uygulamalarının ardından yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Öğrenciler ve mezun adayları TBMM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
12. yargı paketi ile birlikte öğrenci affı müjdesi de kamuoyunda bir beklenti yarattı.
Peki; öğrenci affı çıkacak mı, hangi öğrencileri kapsayacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Öğrenci affı çıkacak mı 2026
Öğrenci affı düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor ancak henüz resmi bir açıklama yok.
Öğrenci affının çıkması ise her öğrenci için müjde olmayacak.
Kimler faydalanacak
Eğitime geri dönüş hakkından; terör, kasten öldürme ve cinsel saldırı gibi ağır ceza suçlarından hüküm giyenler yararlanamayacak.
Bu suçlar dışında kalan nedenlerle eğitiminden kopan tüm gençler kampüslerine dönebilecek.