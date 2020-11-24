D-100 Karayolu'nda ışık ihlali yapan bir kamyonetin tıra çarptığı anlar, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişinde Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BS 564 plakalı kamyonet kırmızı ışık ihlali yaptı.

Kamyonet, kavşaktan dönen 41 HP 440 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, ışıklarda bekleyen 14 GF 014 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Bolu'da kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO



2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, ışıklarda bekleyen tırın sanayi sitesine girmek için hareket ettiği sırada kırmızı ışıkta geçen kamyonetin hızla tıra çarpması ve savrulan tırın ışıklarda bekleyen hafif ticari araca çarparak durması yer aldı.