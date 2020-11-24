Dolar
7.933
0.5794%
Euro
9.427
0.953%
Altın
1806.75
-1.6027%
Borsa
1315.98
0.1316%
G. Altın
463.2
-0.522%
Bitcoin
150391.07
3.9678%
EXEN Coin
11.18
-7.98%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Bolu'da kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

    D-100 Karayolu'nda ışık ihlali yapan bir kamyonetin tıra çarptığı anlar, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 14:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

    Dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu'nun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişinde Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BS 564 plakalı kamyonet kırmızı ışık ihlali yaptı.

    Kamyonet, kavşaktan dönen 41 HP 440 plakalı tıra çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, ışıklarda bekleyen 14 GF 014 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

    Bolu'da kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, ışıklarda bekleyen tırın sanayi sitesine girmek için hareket ettiği sırada kırmızı ışıkta geçen kamyonetin hızla tıra çarpması ve savrulan tırın ışıklarda bekleyen hafif ticari araca çarparak durması yer aldı.

    Bolu da kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir