Bolu'da kontrolden çıkan cip ağaca çarptı: 3 yaralı

Bolu'da Çaydurt mevkiinde bulunan Bürnük köyü yolunda İstanbul’dan Bolu’ya ciple gelen 3 kişi, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitmek istedi.
Navigasyondan yardım alan ziyaretçiler, navigasyonun yönlendirmesiyle Bürnük köyü yoluna girdi.
Kontrolden çıktı
Kartalkaya yoluna uzakta kalan Bürnük köyü yolunda seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Köy yolunda kontrolden çıkan cip, ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ekiplere bildirildi
Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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