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- Bolu'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Bolu'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kar yağışının etkisiyle bariyerlere vuran tırın sürücüsü, aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı.
- İHA
- 24.03.2021 - 09:02
- Güncelleme : 24.03.2021 - 09:22
TEM otoyolu Köroğlu Park mevkiinde İhsan Y.'nin kullandığı 47 ABF 290 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
SÜRÜCÜ ÖN CAMDAN YOLA FIRLADI
Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın sürücüsü İhsan Y., aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
Kazada, tırın makaslaması sonucu TEM’in İstanbul yönünde 2 şerit trafiğe kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.