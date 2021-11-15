Daha önce yakılan ve kora dönen ateşi fark etmeyip üzerine park ederek alkol alan Suat Seyrek’in aracı, yanarak kullanılamaz hale geldi. Seyrek, yanan koru fark etmediğini söyledi.

Bolu’da, Salıbeyler Mahallesi’nde ikamet eden 64 yaşındaki Suat Seyrek, hafif ticari aracıyla alkol almak için 1041 Sokak'ta ıssız bir bölgeye gitti.

Daha önce başkalarının yaktığı ve kor haline gelen ateşi fark etmeyen Seyrek, aracını korun üzerine park etti.

Uzun süre aracında alkol alan Seyrek, daha sonra dumanları fark edip dışarı çıktı ve aracının yanmaya başladığını gördü.

Kendi başına müdahalesi yetersiz kalınca Seyrek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Suat Seyrek'in haberi alan eşi de bölgeye geldi. Araçlarının yanışını gözyaşlarıyla izleyen kadın, fenalık geçirdi.

Ağlayarak kendisine sinirlenen eşini sakinleştirmeye çalışan Suat Seyrek de “Görmedim, vallahi görmedim.” dedi.

“SARHOŞSUN GÖRMEZSİN TABİİ”

Suat Seyrek'in ablası da “Sen niye ateşin tepesine gidiyorsun? Sarhoşsun, görmezsin tabii. Ayık olsan görürdün. Sen yanığın tepesine gidersen araba yanar tabii.” diye konuştu.

Suat Seyrek de ağlayarak, Görmedim, görsem yapar mıyım dedi.

Bolu’da, korun üzerine park ettiği aracı yandı VİDEO



“UZAKTAN YAKINDAN OLAYLA ALAKAM YOK”

Alkollü olan Suat Seyrek, kendisine olayın nasıl olduğunu soran gazetecilere, “Burada ateş yakmışlar, ateş kor halindeymiş. Söndürmeye çalıştım ama başaramadım, tutuştu. Orayı söndürdüm öyle oldu, burayı söndürdüm böyle oldu. Ben arabanın içindeydim görmedim. 'Duman geliyor; nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor' dedim. Bir baktım, burada bir şey yakmışlar. Sabaha karşı geldim buraya. Uzaktan yakından olayla bir alakam yok. Eşim kızdı. Haklı olarak kızıyordu. Alev halinde değildi, alev halinde olsa ben görürdüm.” diye cevap verdi.