İbni Sina Caddesi’ndeki bir mağazanın yüzde 50 indirimini duyan vatandaşlar, mağaza girişinde izdihama neden oldu. Mağaza sahibi, polis ekiplerinin gelmesi ile kalabalığı kontrol altına alabildi.

Bolu’da, önceki gün kentin işlek noktalarından biri olan İbni Sina Caddesi'nde daha önceden indirim yapacağını duyuran mağazanın önünde bekleyen yüzlerce kişi, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın etti.

Yüzde 50 indirim nedeniyle vatandaşlar, ellerini ve çantalarını ürünlerle doldurdu.

Adım atacak yer kalmayan mağazada, çok sayıda ürün de izdiham nedeniyle kırıldı.

EKİPLER KALABALIĞI DIŞARI ÇIKARDI

Mağaza sahibi, durumu polise haber verdi. Mağazaya gelen polis ekipleri, kalabalığı dışarıya çıkardı.

İş yerinin kepenkleri kapatılarak müşteriler sırayla içeriye alındı.

Bolu’da, mağaza açılışında yüzde 50 indirim izdihamı kamerada



“DOLARA İNAT ÜRÜNLERİN FİYATINI YARI YARIYA İNDİRDİK”

Mağaza müdürü Ferhat Çalışkan, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bolu'da yıllardır esnafız, burada faaliyet gösteriyoruz. Dolara inat ürünlerin fiyatını yarı yarıya indirdik. Milletimiz yararlansın diye yaptık. İlgi çok fazla oldu, beklemiyorduk bu kadar. İzdiham yaşandı. Ürünler kırıldı, kapıları kapatmak zorunda kaldık. Polis çağırdık.

“KAPILARI ZOR AÇTIK”

Teşekkür ederiz Bolu'ya. Sabah 07.00'de burası dolmuştu. Kapıları zor açtık. Kapıyı açar açmaz her yer birbirine girdi. Ama güzeldi satışlar. Çok aşırı kalabalıktı, herkes her şeyi fazla fazla aldı. Herkese yetti fazlasıyla. Polisi çağırmak zorunda kaldık. Virüsten dolayı dışarı çıkardık. Kapıları kapattık. Daha sonra tek tek alarak yardımcı olduk."