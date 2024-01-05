Bolu'da park halinde freni boşalan otomobil, dükkana daldı Bolu'da yokuşa park edilen ve freni boşalan araç, hareket ederek dükkana daldı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bolu'nun Büyükcami Mahallesi’nde İzzet Baysal Caddesi üzerinde 14 DD 296 plakalı otomobilini park eden İsmail C. araçtan indi. Bir süre sonra park halindeki araç, yokuştan geriye doğru hareket etti.

Freni boşalan araç, dükkana girdi

El freni boşalan araç, cadde üzerinde bulunan çikolatacı dükkanına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, aracın çarptığı dükkanın kapısı paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"Nasıl oldu, anlamadım"

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan aracın geri geri geldiği esnada cadde üzerinden araç ve yaya geçmediği fark edildi. İsmail C., "Aracın el frenini çekmiştim. Viteste de takılıydı. Nasıl oldu anlamadım" dedi.

Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)