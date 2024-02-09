İHA
Bolu'da Roman kavgasının sonu karakolda bitti.
Bir kişi, PTT şubesinin önünde sıra bekleyen Roman vatandaşlara 'çingene' dedi.
Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.
Küfürler savurdu
Kısa süre sonra tartışma hararetlenirken, PTT şubesi içerisinde birbirlerine yüksek sesle hakaret ederek küfürler savurdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, hararetlenen tartışmayı güçlükle ayırabildi.
Taraflar şikayetçi oldu
Sokak ortasında kavga eden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.
İfadesi alınmak üzere 5 kişi, polis ekiplerince karakola götürüldü.
Sözlü tartışmanın yaşandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarının kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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