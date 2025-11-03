Bolu’da şap alarmı: 18 köy ve 4 mahalle karantinada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu'ya bağlı Mudurnu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı.

Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Hastalığın yayılma riskini engellemek amacıyla Mudurnu Hayvan Pazarı da geçici olarak kapatıldı. İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları artırılırken, üreticilere uyarılarda bulunuldu.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, büyükbaş hayvanlarda görülen, hızlı bulaşan ve ekonomik kayıplara yol açan viral bir hastalık olarak biliniyor. Erken tespit ve hızlı müdahale, yayılımın önlenmesinde büyük önem taşıyor.