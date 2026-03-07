Uğurcan Çakır, yine Beşiktaş derbisine damga vurdu

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.

Bu derbiye ise Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır damgasını vurdu.

Maç boyuna kalesinde önemli kurtarışlar yapan Uğurcan Çakır, toplamda 7 kurtartışın altına imza attı.

16 MAÇIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Beşiktaş'a rakip olduğu 16 maçın 13'ünü kaybetmedi. Bu maçlara 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

16 karşılaşmada Uğurcan Çakır kalesinde 20 gol gördü.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın kariyerinde en çok kurtarış yaptığı rakibi Beşiktaş oldu.

Deplasmanda 42 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a karşı toplamda 67 kurtarış yapmasıyla dikkat çekti.

Öte yandan Uğurcan Çakır deplasmanda Beşiktaş maçı sonrası taraftarlara üçlü çektirdi.

"ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN"

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarına, Dolmabahçe'de oynanan Türkiye - Romanya maçı için mesaj gönderdi.

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır "Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

"KİMSEYE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Beşiktaş taraftarlarının tepkisi ile ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA MESAJ

Uğurcan Çakır ayrıca "Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." dedi.

"BU STADI SEVİYORUM"

Beşiktaş deplasmanında iyi maçlar oynadığını belirten Uğurcan Çakır, “Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Zor bir maçtı. Bugün takımın yıldızı ben değildim. Tüm takım, 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik, gol yemedik. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

"BURADAN GALİP AYRILMAK LİG İÇİN ÇOK KRİTİKTİ"

Şampiyonluk yarışında kritik bir maçtan galip ayrıldıklarını dile getiren tecrübeli file bekçisi, “Bu maç lig için çok kritikti. Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocası var. Sergen hoca geldikten sonra çıkıştalardı. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak lig için çok kritikti. İnşallah Liverpool maçında da iyi bir oyunla, iyi bir skorla iç sahada taraftarlarımızı mutlu ederiz” ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA TEŞEKKÜRDÜ"

Uğurcan Çakır, maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirmesiyle ilgili, “Taraftara teşekkürdü. Onlar beni çağırdı, ben de onların çağrısına cevap verdim. Güzel bir andı.” dedi.

"OLAITAN’A YAKIŞTIRAMADIM"

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşamasının ardından topu taca attığı bir pozisyonun ardından siyah-beyazlıların topu geri vermediği pozisyonda Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü ile aralarında geçen diyalog sorulan Çakır, “Orkun’a söyledim. Kaptan olduğu için ona söyledim. Topu ben dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. Biz Fair-Play’ı böyle öğrendik. Top gelmedi. Taç atışı kullandı rakip takım. Maçtan sonra Orkun ile konuştuk. ‘Maçın içinde böyle şeyler olabilir’ dedik. Ben Olaitan’a yakıştıramadım. Çünkü topu biz atmıştık” diye konuştu

"HOCA ÖYLE İSTİYOR"

Oyun kurma konusunda özel bir çalışma yapıp, yapmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

Okan hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hoca öyle istiyor.

Uğurcan Çakır, kaleciler için gelen 8 saniye kuralının futbol için hızlanması adına iyi olduğunu söyledi.

"İÇ SAHADA OYNAYACAĞIMIZ BÜTÜN MAÇLAR RAKİPLER İÇİN ZOR"

Taraftarları önünde oynadıkları bütün maçların rakipler için zor olduğuna dikkat çeken Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle noktaladı:

İç sahada oynayacağımız bütün maçlar rakipler için zor. Liverpool’a iyi bir oyunla, iyi bir skorla, taraftarlarımızla birlikte yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabilir, ülkemizi gururlandırabiliriz.