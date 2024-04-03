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Bolu'da tavuk hırsızlarına jandarma şoku: Böyle yakalandılar

Bolu'da tavuk hırsızlarına jandarma şoku: Böyle yakalandılar Bolu'da AK Piliç firması tarafından kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan 1'i şirket çalışanı 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.