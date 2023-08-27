Haberler



3. Sayfa



Bolu'da traktör ters yönde otomobile çarptı! 5 araç birbirine girdi Abone Olun

Bolu'da traktör ters yönde otomobile çarptı! 5 araç birbirine girdi Alkollü traktör sürücüsü ters yöne girerek otomobil ile çarpışmasıyla yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, diğer şeritte kazayı merak eden sürücüler zincirleme kazaya neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bolu'da D-100 karayolunda ters yönden giren sürücü dehşet saçtı. Alkollü olduğu öğrenilen Abdullah Özdemir idaresindeki traktör, Ankara istikametine seyreden S.I. yönetimindeki 14 DU 111 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü S.I. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Zincirleme kaza oldu Kazanın olduğu anlarda İstanbul istikametine seyreden meraklı sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı. Vatandaşlar yardıma koştu Traktörün kafa kafaya çarpıştığı otomobilin sürücüsü S.I.’nın yardımına kazayı gören sivil sağlıkçı ve vatandaşlar yetişti. Yaralının olay yerinde sağlık kontrollerini yaparak içini rahatlatan sivil sağlıkçı ekipler gelene kadar S.I’nın başından ayrılmadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı S.I. ambulansa bindirilerek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Konuşmakta zorluk çeken ve alkollü olan traktör sürücüsü Abdullah Özdemir ise tedbir amaçlı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google News

Abone Ol