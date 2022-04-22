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- Bolu’da yaşlı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Bolu’da yaşlı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
- 22.04.2022 - 11:37
Bolu’nun Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aycan Sokak'ta ikamet eden M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. (71) arasında sabah saat 05.30 sıralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yanında bekledi
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde M.E.'nin kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Nur E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Emniyete götürüldü
Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İHA’nın haberine göre cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.